В I чтении принят проект о временном допуске иностранцев к исследованию товарных рынков для расчета налогов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который до 1 сентября 2028 г. разрешает иностранным юридическим лицам и российским компаниям с долей иностранного участия более 20% проводить исследования товарных рынков, если результаты используются для расчета налогов, сборов и таможенных пошлин в РФ.

Документ (№1194992-8) ранее внесло в парламент правительство РФ.

С 1 марта 2026 года иностранные компании и российские юрлица с иностранным участием более 20% потеряли право вести деятельность по исследованию товарных рынков.

Как напоминается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, Минэкономразвития ежемесячно отслеживает мировые цены на нефть, нефтепродукты, газ и углеводородное сырье для расчета ставок экспортных пошлин и средних цен для налогообложения и таможенно-тарифного регулирования. "Для выполнения возложенных функций Минэкономразвития России закупает необходимые информационные услуги (котировки, индексы и пр.) у международного ценового агентства в сфере товарно-сырьевых и энергетических рынков "Аргус Медиа Лимитед", - напоминается в заключении.

Принятие закона необходимо, чтобы не прерывать расчет пошлин и налоговых баз, отмечается в заключении. Законопроект разрешает таким организаторам работать до 1 сентября 2028 года – т.е. до завершения переходного периода, в течение которого в РФ формируется институт национальных организаторов исследований товарных рынков и система отечественных ценовых индикаторов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2026 года.