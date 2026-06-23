"Примаковские чтения": конфликты — новая норма следующей четверти века?

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве открылся XII международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения". В нем принимают участие свыше 300 экспертов из России и 40 участников из 17 стран мира, в том числе из США, европейских государств, Китая и Индии. Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Корр.: Тема первого заседания — "Глобальные последствия региональных конфликтов". Предвосхищая дискуссию, президент ИМЭМО академик Александр Дынкин выразил уверенность, что такая повестка нынешнего форума ни у кого не вызовет вопросов. Более того, возможно, "историки назовут 2026-й годом первого кризиса многополярного мира, попыткой агрессивного реванша однополярности".

"Истерическая пропаганда — инструмент мобилизации стареющего общества, которому предложено вместо социальной и "зеленой" перспективы затягивать пояса и производить оружие в основном в кредит, погашать который придется будущим поколениям. Устраивает ли такая перспектива европейского избирателя, узнаем в ближайшем будущем", — сказал он.

В связи с этим он как модератор панели попросил спикеров прежде, чем они перейдут к докладам, ответить на несколько вопросов. В прошлом году, сказал он, в мире было 65 конфликтов. Его вопрос в связи с этим звучал так: "Вы думаете, что повышенная конфликтность — это свойство полицентричного и многополярного мира или это новая нормальность следующей четверти века?".

Первым отвечал на этот вопрос заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Грушко: "Я считаю, что это новая нормальность, что это рукотворное создание Западом напряженности, и это не только касается общей стратегической ситуации в мире, но и напрямую затрагивает регион. Во всех основополагающих документах НАТО и ЕС говорится, что они существуют для того, чтобы обеспечивать всеми имеющимися у Запада средствами военной и политической, а также экономической защиты нашего одного миллиарда. Это первое. А второе — это то, что НАТО стремится к обретению превосходства на всех театрах действий. И результаты такой политики мы сейчас и наблюдаем".

Корр.: Следующими на этот вопрос отвечали ведущий научный сотрудник Совета по международным отношениям США Томас Грэм и Томас Гремингер — исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, генеральный секретарь ОБСЕ в 2017-2020 гг. (Швейцария).

Они также считают, что конфликтность — это непреложная характеристика нынешнего мира, однако по-разному видят эти характеристики. В частности, Томас Грэм подчеркнул, что "все разговоры о партнерстве США и России больше не актуальны".

Грэм: Мы противники на глобальной арене, такими были в последние полсотни лет, и это вряд ли изменится. Я думаю, что нам придется смириться с тем фактом, что конкуренция — не обязательно конфликтность, и мы должны довести до наших лидеров, что относиться к конкуренции надо ответственно, чтобы избежать трагической войны.

Гремингер: Я также считаю, что это новая нормальность, но не считаю ее неизбежной. Мы находимся в процессе перехода от старого миропорядка к новому, и нет никаких сомнений, что новый миропорядок будет многополярным. Мы сейчас живем в очень хаотичном миропорядке: диалоги прекращаются, и многие правила по безопасности и стабильности сейчас нарушаются.

Корр.: Представитель Индии Манджид Крипалани — исполнительный директор индийского совета по международным отношениям. Она также согласилась, что мы живем в переходном периоде, но считает, что это исходит из давней конфликтности. В отличие от предыдущего периода развивающийся мир начинает, наконец-то, обретать свой собственный шаг, свой собственный голос, и это приведет к тому, что старые правила надо будет пересматривать.

Директор ИМЭМО имени Примакова, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский также отметил, что полицентричный миропорядок сегодня находится в стадии формирования и утверждения. Он считает, что это долгий процесс в историческом масштабе времени.

Войтоловский: На мой взгляд, сейчас идет борьба за иерархию полицентричного миропорядка и за место ведущих держав в мире. Она идет и на глобальном, и на региональном уровнях, и будет продолжаться до того, как будет выработан новый баланс сил и интересов в формирующемся миропорядке, как будут достигнуты баланс и согласие в полицентричной модели. Это может быть новая биполярность. Но до того, как эта новая модель будет выработана, мы будем наблюдать большое количество конфликтов и региональных кризисов, а также использование конфликтов для нанесения ущерба другой стороне.

Корр.: Ответив на вопрос, все спикеры выступили со своими докладами. Но мы решили обратить особое внимание на самое начало дискуссии, чтобы представить читателям версии того, что "жизнь готовит нам".