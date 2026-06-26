"Примаковские чтения": разделение мира на сферы влияния не позволит появиться гегемону

Дмитрий Песков, Самир Саран, Питер Слезкин, Ричард Саква и Сергей Кислицын (слева направо) Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" большой интерес вызвала дискуссия на тему о мировом порядке к середине XXI века. Вообще этот вопрос так или иначе затрагивался на всех площадках форума. Но одно заседание было посвящено непосредственно теме "Сценарий мирового порядка к середине ХХI века". Модератором был заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Каким быть миру в следующую четверть века?

Корр.: Открывая сессию, Дмитрий Песков отметил, что для ответа на вопрос "что нас ждет дальше?" надо выяснить, "где мы находимся сейчас?". И первым стал отвечать на свой вопрос.

Песков: Очевидно, что нынешний миропорядок рушится. Девальвируются международные отношения и международные организации во главе с ООН, девальвируется Совет Безопасности ООН, девальвируются даже основная и резервная валюты. При этом сокращается уровень их применения в международных расчетах. Однако кто-то, надеясь на лучшее, предполагает, что миропорядок просто претерпевает изменения.

Поэтому нам необходимо прояснить, где находимся мы: в полном хаосе или уже вышли в некое новое русло, где забрезжили очертания какого-то будущего миропорядка?

К этой проблеме надо прибавить то, что мы находимся в весьма затруднительном положении и с точки зрения демографии. Это очень болезненный вопрос и для нашей страны, и для Китая, и для Индии. Однако существуют прогнозы, что к середине XXI века мировое население начнет сокращаться. Все эти перечисленные факторы сопровождаются происходящей технологической революцией, что соответственно влияет на траекторию развития мира. Так что нас ждет?

Раздел на сферы влияния ведет к плюрализму!

Корр.: Дискуссию на эту тему начал Самир Саран – президент аналитического центра Observer Research Foundation (Индия). Добавим, что он бывший посол Индии в России. По его мнению, для ответа на этот вопрос надо определить, как и на что опирается развитие мира.

Саран: Первым драйвером развития являются сырьевые ресурсы, продукты питания, продовольствие, вода. Это ключевые сырьевые ресурсы, и они будут формировать архитектуру будущего. Именно на их основе будут создаваться балансы сил, проходить возможные конфликты и, конечно же, развиваться партнерские отношения. В качестве положительного элемента можно назвать развитие технологий, перед которыми стоит четкая задача: удовлетворить все потребности человечества. Однако их распределение будет основываться на политических веяниях, что будет являться причиной новых конфликтов.

Корр.: Исходя из этого посол нарисовал картину будущего, как он его видит. А видит он картину, к сожалению, не совсем радужную. Развитие искусственного интеллекта, по его мнению, обязательно вызовет необходимость наладить контроль за его распространением. Это в свою очередь "разделит человечество на тех, кто его создает на своей базе, а соответственно и руководит процессом его развития, и на тех, у кого нет своей промышленной базы, а потому они вынуждены будут подчиняться тем, кто имеет такой ресурс."

К этой картине мира, посол добавил тягу народов к суверенитету своих стран. Он объяснил это тем, что "в своем развитии люди все активнее будут понимать, кто они и где живут, то есть осознавать свою географию, свою культуру".

Далее выступавший нарисовал конкретную картину будущего мироустройства.

Саран: Мир будет развиваться на основе конкуренции, в первую очередь, между США и Китаем. Однако они не смогут доминировать друг над другом.

Корр.: К сожалению, он не определил, в чем причина такого равенства сил. Но не менее интересно сделанное им дополнение к этому выводу.

Саран: В мире будут создаваться зоны контроля, а страны будут объединяться с теми, кто думает так же, как они. Все это приведет к разделу мира на сферы влияния. Но именно это и не позволит появиться одному гегемону. Таким образом, самый реальный сценарий на следующие 25 лет – плюрализм.

США и далее останутся гегемон-империей

Корр.: Петр Слезкин – директор российской программы аналитического центра им. Генри Стимсона (США) считает, что разрушение однополярного мира во главе с США приведет к укреплению суверенитета независимых государств. "И хотя мы продолжим жить в мире крупных объединений, но уже сейчас ясно, что Европейский союз при отсутствии американской поддержки будет ослабевать", сделал вывод выступавший.

А что касается самих Соединенных Штатов, то все-таки лозунг "Америка на первом месте" "по-прежнему будет отвечать интересам рядовых американцев – как республиканцев, так и демократов".

Слезкин: США останутся гегемон-империей, но при этом надо понимать, какие цели они будут преследовать: сейчас на примере авантюры США на Ближнем Востоке мы можем сказать, что это последний вздох американской внешней политики такого направления. Я надеюсь, что США будут по-другому реализовывать себя в регионах мира, что, конечно, не будет означать ослабления США. Просто сила будет измеряться потенциалом страны, и Вашингтон не будет его тратить на какие-то авантюры.

Еврокомиссия ведет Евросоюз к самоуничтожению

Корр.: Почетный профессор политологии Кентского университета (Великобритания) Ричард Саква не считает, что надо создавать новую систему развития мира. Нынешняя система, в которой мы живем, сказал он, создавалась на основе всех предыдущих, но они видоизменялись в результате закончившихся войн. И так как он надеется, что новой войны не будет, то потому "главной задачей должно быть не создание новой системы, а улучшение нынешней".

Модератор обратил его внимание на тот факт, что сегодня коллективный Запад уступает в темпах экономического развития коллективному Югу. "Демография находится в худшем состоянии у коллективного Севера, чем у Юга. И все показатели экономического развития демонстрируют тренд к стагнации. Не приведет ли это к тому, что коллективный Запад будет терять свою роль? Сейчас наметились определенные трещины у коллективного Запада, но надо понять, до какой степени они могут вырасти".

Саква: Да, Запад распадается. Американская часть отделяется от европейской, но это не произойдет в мгновение ока, поскольку существуют определенные двусторонние обязательства. И при этом нельзя недооценивать силу и способность как США, так и Европы пересобрать свои регионы.

Западная Европа обречена на стагнацию. Что касается Европейского союза, то там Европейская комиссия ведет его к самоуничтожению. Вот что сейчас происходит в Европейском союзе. Он и дальше будет развиваться через кризисы, но сегодняшний кризис такой значительный и внутри него такие политические столкновения, что возникает вопрос: смогут ли они вообще пережить его.

Корр.: Эти слова вызвали в зале заметное оживление. Дискуссия на эту тему продолжалась и во время перерыва. Особенно о роли Еврокомиссии.

Заместитель директора ИМЭМО РАН Сергей Кислицын также придерживается той точки зрения, что в XXI веке активное развитие получат новейшие технологии и будет разделение на тех, кто эти технологии имеет на своей промышленной базе, и на тех, кто будет пытаться их получить.

Кислицын: Мир, безусловно, будет двигаться к новой биполярности и к созданию альтернативных блоков – с одной стороны США, а с другой стороны – Китай и Европейский Союз.

Корр.: Выступавшие затронули тему БРИКСа. Они убеждены, что БРИКС будет и дальше играть важную роль и станет движущей силой дальнейшего развития. Однако, например, у представителя Индии возник вопрос: не будет ли у членов этого объединения стремления определиться в виде нового альтернативного блока?

Заполнить мир страхом – проблему не решит

Корр.: Дискуссия о путях развития мира подошла к самой острой теме после того, как модератор предложил подумать о путях развития системы безопасности: будет ли она в худшем состоянии или в лучшем? Спикеры подчеркивали, но, как мне показалось, не очень уверенно, что в этом вопросе должна играть важную роль ООН. Особенно четко эту неуверенность выразил посол Саран.

Саран: По иронии судьбы, Совет Безопасности не смог и не может играть роль в ликвидации конфликтов. Лично сами послы – представители своих стран в Совете Безопасности, все прекрасно понимают. Сидя в отдельных комнатах, они могут согласиться друг с другом по многим вопросам, однако на заседании Совбеза они этого сделать не могут. Была даже попытка создать что-то новое, например, в виде Совета мира, созванного Трампом.

Корр.: Выступавшие также отметили, что система безопасности в будущем должна быть более комплексной, потому что частный сектор независимо от своих правительств активно вмешивается в существующие конфликты.

Примечательно, что представитель Индии связал развитие новых технологий с их влиянием на систему безопасности. "Можно, конечно, заполнить мир страхом, но это не решит проблему", - заметил он.

Раздавались даже предположения, что с применением новой военной техники можно "отправить мир в каменный век, но все равно этой политикой невозможно будет подчинить волю народов". Подвел итоги дискуссии модератор Д. Песков.

Песков: В мире не осталось никаких инструментов обеспечения международной безопасности кроме ядерного сдерживания, но и оно не способно уберечь мир от региональных конфликтов. Сегодня система международной безопасности серьезно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что оберегает мир от глобальной войны. Технологии развиваются так, что уже очевидно появление новых видов вооружений, не являющихся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия.