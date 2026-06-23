Три жительницы Энергодара пострадали при атаке ВСУ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Три жительницы Энергодара пострадали в результате удара ВСУ по магазину, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов во вторник.

"Под удар попали три жительницы Энергодара, которые получили минно-взрывные травмы, им оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пухов в своем канале в Max.

Ранее во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате украинского удара в Энергодаре погиб сотрудник коммунального предприятия.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.