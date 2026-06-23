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"Роскосмос" примет участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС в Индии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Делегация "Роскосмоса" 23-24 июня примет участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС в индийском Бангалоре, проведет переговоры с Индийской организацией космических исследований, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Роскосмос" представит заместитель генерального директора по пилотируемым программам Сергей Крикалёв, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что перед началом деловой программы запланирована встреча российской делегации с руководством Индийской организации космических исследований (ISRO).

В госкорпорации сообщили, что "стороны обсудят текущее сотрудничество России и председательствующей в 2026 году в БРИКС Индии в вопросах освоения космоса, а также перспективные проекты, представляющие взаимный интерес".

"В ходе пленарного заседания перед участниками выступят глава ISRO В.Нараянан, а также государственный министр по космосу правительства Индии Джитендра Сингх. Также на заседании с трехминутными докладами выступят главы делегаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи планируется обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли, проблем загрязнения околоземного пространства космическим мусором и привлечения частного бизнеса.

"Участники встречи обсудят содержание пункта о сотрудничестве в космосе, который планируется включить в проект итоговой декларации саммита БРИКС, который пройдет в Нью-Дели в сентябре 2026 года", - сообщили в "Роскосмосе".

Роскосмос БРИКС Индия
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