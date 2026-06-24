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Крикалев в Бангалоре провел переговоры с главой космического агентства Индии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев обсудил перспективы сотрудничества в разных областях космической деятельности с главой Индийской организации по исследованию космоса (ISRO) Ваннияперумалом Нараянаном, сообщили в госкорпорации.

Делегация "Роскосмоса" 23-24 июня принимает участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС в индийском Бангалоре. Предполагалось, что там стороны "обсудят текущее сотрудничество России и председательствующей в 2026 году в БРИКС Индии в вопросах освоения космоса, а также перспективные проекты, представляющие взаимный интерес".

6 февраля в пресс-службе Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что представители России и Индии обсудили размещение научной аппаратуры на российских и индийских космических аппаратах, а также перспективы сотрудничества в области космической науки.

29 апреля 2025 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Индия ведут переговоры о применении российских технологий в создании индийской национальной орбитальной станции.

20 августа 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия готова делиться с Индией компетенциями в области создания ракетных двигателей, пилотируемой космонавтики и спутниковой навигации.

ISRO БРИКС Индия Роскосмос Сергей Крикалев
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