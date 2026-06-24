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ЦИК РФ рассмотрит вопрос о проведении онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании 24 июня рассмотрит вопрос о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах.

Проект повестки опубликован на сайте ЦИК РФ.

Среди других вопросов, которые рассмотрит комиссия, - "Об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва и иных совмещенных с ними выборов, назначенных на 20 сентября 2026 года, в период действия военного положения на части территории РФ", а также "О Разъяснениях порядка деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов Госдумы девятого созыва".

Выборы в Госдуму пройдут 20 сентября 2026 года. С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

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