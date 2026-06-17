Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября; соответствующее решение принято членами ЦИК на заседании комиссии в среду.

"Это наше единодушное решение, что когда будет дан официальный старт (избирательной кампании - ИФ), мы сможем официально оформить наше решение (о голосовании в течение нескольких дней подряд - ИФ), которое сложилось на основе нашего общения с регионами, с жителями многих регионов, с нашими избирателями", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

По ее словам, проведение многодневного голосования в настоящее время "еще более актуально, это важный элемент обеспечения безопасности, рассредоточение людей".

С 16 июня начались избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента РФ был дан старт избирательной кампании, сообщила ранее Памфилова.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Прямые выборы высших должностных лиц в ЕДГ-2026 запланированы в восьми регионах России; в трех субъектах глав выберут законодательные органы, сообщала Памфилова.