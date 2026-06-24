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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрыво-экструзионное извержение вулкана продолжается. Облако пепла перемещается на 50 км к юго-западу от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности, активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов региона. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч РАН Камчатка
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