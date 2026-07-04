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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 10,5 км

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, утром в субботу выбросил столб пепла на высоту 10,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф протянулся на 65 км к северо-западу от вулкана.

"Извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжает расти новый лавовый купол. В любое время могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего "красного".

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек.

Это один из крупнейших вулканов региона. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч РАН Камчатка
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