Севастополь остался без электричества после атаки БПЛА

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что вследствие атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения.

"В результате атаки (...) на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают всё возможное, чтобы вернуть свет", - написал он в своем канале в Мах.

Горожанам рекомендовано экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи, отключив фоновые приложения и снизив яркость экрана. После возобновления подачи электричества жителей просят не включать одновременно большое количество бытовых приборов, чтобы избежать перегрузки сети.

Ранее в среду Развожаев сообщал о нейтрализации 11 украинских дронов над городом.