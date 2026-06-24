Над Севастополем уничтожено еще девять беспилотников

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ликвидации еще девяти беспилотников над городом.

"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито 9 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе", - написал он в своем канале в Мах.

Предварительно, никто не пострадал, добавил Развожаев.

Ранее глава региона сообщал о нейтрализации двух украинских дронов.