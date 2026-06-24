В аэропортах Геленджика и Орска введены ограничения, Краснодар корректирует расписание

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Орска и Геленджика, сообщает в среду Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в агентстве.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов", - также сообщили в Росавиации.