Аэропорт Геленджика возобновил обслуживание рейсов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Работа авиаузла ограничивалась дважды с начала среды в целях обеспечения безопасности полетов. Последний раз ограничения действовали около двух часов.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.