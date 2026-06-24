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Электроснабжение нарушено на западе и севере Крыма

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в западных и северных муниципалитетах Крыма, сообщило госпредприятие "Крымэнерго" в среду.

"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Джанкой; Джанкойского и Сакского районов", - говорится в канале компании в Max.

Специалисты занимаются восстановительными работами. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение суток.

21 июня "Крымэнерго" заявляло, что в Крыму из-за аварий на объектах энергетики вводят графики подачи электричества. Во вторник в компании сообщили, что утром из-за технологических нарушений было отключено электроснабжение на западе и севере Крыма, днем – в нескольких населенных пунктах в центре, на востоке и юге республики.

Крым
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