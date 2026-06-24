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В центре и на юге Крыма также нарушено электроснабжение

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в семи муниципалитетах в центре и на юге Крыма, сообщило госпредприятие "Крымэнерго" в среду.

"В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Симферополь, Ялта, Алушта, Симферопольского, Бахчисарайского, Белогорского и Красногвардейского районов", - говорится в канале компании в Max.

Специалисты занимаются восстановительными работами. Ожидается, что электроснабжение восстановят в течение суток.

Утром в среду "Крымэнерго" сообщило об отключении света в пяти муниципалитетах на западе и севере республики.

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