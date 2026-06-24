Энергодар остался без электроснабжения ночью, сейчас его частично восстановили

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Энергодар остался ночью без электроснабжения в результате обстрелов, сейчас оно частично восстановлено, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Ночью город временно остался без электроснабжения. В настоящее время специалисты проводят частичное подключение потребителей", - сказала Яшина.

По ее словам, обстановка в Энергодаре с точки зрения обстрелов остается напряженной, но "интенсивных атак по сравнению с предыдущими днями не фиксировалось".

Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС - самой крупной атомной станции в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.