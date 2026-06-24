Один человек погиб и шестеро ранены в Херсонской области из-за ударов ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще шестеро пострадали в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"За последние сутки вследствие киевской агрессии погиб один мирный житель Херсонской области, шесть человек ранены", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, ВСУ атаковали дроном грузовой автомобиль на дороге Чаплинка - Надеждовка, погиб мужчина. В Раздольном БПЛА ударил по легковой машине, ранены два человека. Кроме того, в результате ударов дронов в Раденске ранены мужчина и женщина, в Великих Копанях - двое мужчин. Пятеро пострадавших госпитализированы.