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В Херсонской области в результате атак БПЛА погиб человек и еще двое ранены

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и двое пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Голопристанском районе в Новой Збурьевке убит мужчина 1952 года рождения. В Каланчаке в результате удара БПЛА ранен мужчина 1985 года рождения. В Каланчакском районе на автодороге М-17 "Херсон-Джанкой-Керчь" беспилотник атаковал грузовик, ранен мужчина 1989 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы в Каланчакскую ЦРБ.

После атак без электричества частично остаются Алешкинский, Великолепетихский, Голопристанский, Каховский, Новокаховский, Скадовский и Чаплинский районы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Каланчакский район Голопристанский район Херсонская область
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