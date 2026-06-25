В Херсонской области в результате атак БПЛА погиб человек и еще двое ранены

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате последних атак БПЛА есть погибший и двое пострадавших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Голопристанском районе в Новой Збурьевке убит мужчина 1952 года рождения. В Каланчаке в результате удара БПЛА ранен мужчина 1985 года рождения. В Каланчакском районе на автодороге М-17 "Херсон-Джанкой-Керчь" беспилотник атаковал грузовик, ранен мужчина 1989 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы в Каланчакскую ЦРБ.

После атак без электричества частично остаются Алешкинский, Великолепетихский, Голопристанский, Каховский, Новокаховский, Скадовский и Чаплинский районы.