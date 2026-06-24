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Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.
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Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который замораживает до 2029 г. снижение порога выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС.

Документ (№1256655-8) в июне внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Предлагается изменить положения статьи 145 Налогового кодекса (НК) РФ, сохранив установленное на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть на 2027-2029 годы, говорится в пояснительной записке к документу.

Так, предполагается установить, что если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя за 2026-2029 годы сумма доходов превысила 20 млн рублей в год, 15 млн рублей за 2030 год, 10 млн рублей за 2031 год, то такие организации или ИП, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС. Сейчас законодательством предусмотрены следующие сроки: 20 млн рублей - за 2026 год, 15 млн рублей - за 2027 год, 10 млн рублей - за 2028 год и последующие годы.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его принятие приведет к недобору доходов федерального бюджета: в 2027 году - в размере 51,1 млрд рублей, в 2028 году - порядка 100 млрд руб., в 2029 году - порядка 100 млрд руб.

Аналогично уточняются пороговые значения доходов за предшествующий налоговый период по УСН, либо за год, предшествующий году, начиная с которого налогоплательщик переходит на УСН, при непревышении которых эти налогоплательщики освобождаются от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

Госдума НДС
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