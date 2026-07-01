СФ одобрил заморозку до 2029 года снижения лимита выручки на упрощенке для уплаты НДС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который замораживает до 2029 года снижение порога выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС.

Закон меняет положения статьи 145 Налогового кодекса, сохранив установленное на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть на 2027-2029 годы, говорится в пояснительной записке к документу.

Устанавливается, что если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя за 2026-2029 годы сумма доходов превысила 20 млн рублей в год, 15 млн рублей за 2030 год, 10 млн рублей за 2031 год, то такие организации или ИП, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС. Сейчас законодательством предусмотрены следующие сроки: 20 млн рублей - за 2026 год, 15 млн рублей - за 2027 год, 10 млн рублей - за 2028 год и последующие годы.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его принятие приведет к недобору доходов федерального бюджета: в 2027 году - в размере 51,1 млрд рублей, в 2028 году - порядка 100 млрд рублей, в 2029 году - порядка 100 млрд рублей.

Аналогично уточняются пороговые значения доходов за предшествующий налоговый период по УСН, либо за год, предшествующий году, начиная с которого налогоплательщик переходит на УСН, при непревышении которых эти налогоплательщики освобождаются от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня опубликования.