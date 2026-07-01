Поиск

СФ одобрил заморозку до 2029 года снижения лимита выручки на упрощенке для уплаты НДС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который замораживает до 2029 года снижение порога выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН), после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС.

Закон меняет положения статьи 145 Налогового кодекса, сохранив установленное на 2026 год пороговое значение доходов, при достижении которого налогоплательщик, применяющий УСН, становится плательщиком НДС, в размере 20 млн рублей на очередной плановый бюджетный цикл, то есть на 2027-2029 годы, говорится в пояснительной записке к документу.

Устанавливается, что если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя за 2026-2029 годы сумма доходов превысила 20 млн рублей в год, 15 млн рублей за 2030 год, 10 млн рублей за 2031 год, то такие организации или ИП, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС. Сейчас законодательством предусмотрены следующие сроки: 20 млн рублей - за 2026 год, 15 млн рублей - за 2027 год, 10 млн рублей - за 2028 год и последующие годы.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что его принятие приведет к недобору доходов федерального бюджета: в 2027 году - в размере 51,1 млрд рублей, в 2028 году - порядка 100 млрд рублей, в 2029 году - порядка 100 млрд рублей.

Аналогично уточняются пороговые значения доходов за предшествующий налоговый период по УСН, либо за год, предшествующий году, начиная с которого налогоплательщик переходит на УСН, при непревышении которых эти налогоплательщики освобождаются от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу со дня опубликования.

НДС УСН Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае

 Прирост наличных денег в обращении в июне вырос до 450 млрд руб. после 381 млрд руб. в мае

Российский банковский рынок впервые за несколько лет пополнит новый игрок

 Российский банковский рынок впервые за несколько лет пополнит новый игрок

ЦБ допустил, что ситуация на топливном рынке окажет более продолжительное влияние на инфляцию в РФ

 ЦБ допустил, что ситуация на топливном рынке окажет более продолжительное влияние на инфляцию в РФ

Wildberries-Russ приобрела контроль в "Еаптеке"

 Wildberries-Russ приобрела контроль в "Еаптеке"

Brent подорожала до $73,23 за баррель

Продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже в июне снизились на 24,5%

 Продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже в июне снизились на 24,5%

Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

 Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

 Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Решетников отметил, что рынок труда в РФ постепенно "остывает"

Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10217 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2896 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов