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ЦИК оценил возможные расходы на выборы в Госдуму в 27,4 млрд рублей

ЦИК оценил возможные расходы на выборы в Госдуму в 27,4 млрд рублей
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Общая сумма расходов на проведение выборов депутатов Госдумы девятого созыва может составить 27,4 млрд рублей, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму предусмотрены средства в сумме 23,3 млрд рублей. Кроме того, из резервного Фонда правительства РФ выделены средства в размере 4,1 млрд рублей на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы. Общая сумма расходов может составить 27,4 млрд рублей", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

По его словам, ЦИК все эти средства получила в полном объеме.

Голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах пройдет в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября; соответствующее решение было ранее принято членами ЦИК на заседании комиссии.

ЦИК РФ Госдума Николай Булаев
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