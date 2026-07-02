На выборы в Госдуму пока выдвинулись 28 самовыдвиженцев

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - На выборы депутатов Госдумы девятого созыва пока выдвинулись 28 кандидатов в порядке самовыдвижения, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сей момент документы представили на выдвижение в окружные избирательные комиссии и выдвинуты 28 кандидатов, это самовыдвиженцы", - сказала она.

"На выборах высших должностных лиц субъектов РФ у нас сейчас выдвинуто 20 кандидатов региональными отделениями шести политических партий. Самовыдвиженцев здесь не предусмотрено", - сказала также глава ЦИК.

По ее словам, продолжается период выдвижения кандидатов во всех восьми регионах.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Прямые выборы высших должностных лиц запланированы в восьми регионах.