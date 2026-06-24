Поиск

В Коммунарке в 2026 году начнут строить межрелигиозный центр

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Коммунарке в 2026 году начнут строить межрелигиозный центр четырех традиционных конфессий России, сообщил начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков. Об этом сообщает пресс-служба главы Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова.

"В этом году в Новой Москве, в Коммунарке начнется строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий. С такой просьбой к президенту обращался Альбир Рифкатович Крганов", - сказал Новиков на первом пленарном заседании девятого состава Общественной палаты.

Визуализацией всех четырех комплексов занимается Центр архитектуры Московской академии архитектуры. В православной части комплекса в старорусском стиле запланировано строительство храма примерно на 20 тысяч квадратных метров и 99 метров высотой. У буддистов - современное здание в виде лотоса, у иудеев - синагога и музеи. В исламской части появится мечеть с архитектурой, сочетающей древнебулгарские и татарские орнаменты, образовательный и научный центр для лекций, семинаров, курсов по традиционному исламу и межрелигиозному диалогу, культурный центр для выставок и встреч татарской, башкирской и других мусульманских общин, реабилитационный центр для участников СВО, библиотека и музей, а также залы для межрелигиозных встреч. Уникальность этого проекта в том, что все четыре конфессии будут на одной территории вокруг пруда и тематического парка.

Сергей Новиков Общественная палата Новая Москва Коммунарка Альбир Крганов ДУМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

 Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

В России в июне бронирования отелей снизились на 16%

Российский рынок безалкогольных напитков в 2026 году начал сокращаться

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа

ЦИК оценил возможные расходы на выборы в Госдуму в 27,4 млрд рублей

 ЦИК оценил возможные расходы на выборы в Госдуму в 27,4 млрд рублей

ЕГЭ по арабскому языку в России появится не раньше 2033 года

Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

 Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

 Принят закон о заморозке снижения лимита выручки на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС до 2029 г.

"Напитки вместе" подали иск к "АБ ИнБев Эфес Украина" почти на 3 млрд руб.

В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз

 В Кремле заверили в готовности всегда помогать Белоруссии в отражении любых угроз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10080 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов