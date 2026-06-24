В Коммунарке в 2026 году начнут строить межрелигиозный центр

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Коммунарке в 2026 году начнут строить межрелигиозный центр четырех традиционных конфессий России, сообщил начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков. Об этом сообщает пресс-служба главы Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова.

"В этом году в Новой Москве, в Коммунарке начнется строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий. С такой просьбой к президенту обращался Альбир Рифкатович Крганов", - сказал Новиков на первом пленарном заседании девятого состава Общественной палаты.

Визуализацией всех четырех комплексов занимается Центр архитектуры Московской академии архитектуры. В православной части комплекса в старорусском стиле запланировано строительство храма примерно на 20 тысяч квадратных метров и 99 метров высотой. У буддистов - современное здание в виде лотоса, у иудеев - синагога и музеи. В исламской части появится мечеть с архитектурой, сочетающей древнебулгарские и татарские орнаменты, образовательный и научный центр для лекций, семинаров, курсов по традиционному исламу и межрелигиозному диалогу, культурный центр для выставок и встреч татарской, башкирской и других мусульманских общин, реабилитационный центр для участников СВО, библиотека и музей, а также залы для межрелигиозных встреч. Уникальность этого проекта в том, что все четыре конфессии будут на одной территории вокруг пруда и тематического парка.