Ректор МАРХИ предложил строить православные храмы в стиле авангард

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Современной православной архитектуре необходимо большее разнообразие стилей, заявил ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский на форуме "Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости".

"Сегодня в Москве строится много православных храмов. Все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей", - сказал Швидковский.

По его словам, храмовая архитектура играет большую роль в идентичности города, и через этот инструмент нужно формировать его облик.

"В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода "Каучук", - добавил Швидковский.

Он отметил, что в МАРХИ открыта единственная в мире кафедра церковного зодчества, на базе которой идет обучение студентов и исследовательская работа.