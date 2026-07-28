Поиск

Ректор МАРХИ предложил строить православные храмы в стиле авангард

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Современной православной архитектуре необходимо большее разнообразие стилей, заявил ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский на форуме "Архитектурный код России: от исторической идентичности к строительству национальной гордости".

"Сегодня в Москве строится много православных храмов. Все они в традиционном стиле и находятся в контрасте с существующей застройкой. Я думаю, надо обратить внимание на другие стили, например авангард, который по своей композиции, организации пространства и использованию света подходит для церквей", - сказал Швидковский.

В РоссииВ Коммунарке в 2026 году начнут строить межрелигиозный центрЧитать подробнее

По его словам, храмовая архитектура играет большую роль в идентичности города, и через этот инструмент нужно формировать его облик.

"В мире есть примеры, когда проекты церквей и храмов отсылают к образам более современной архитектуры. Например, в горах Швейцарии появился собор, вдохновленный проектом московского клуба завода "Каучук", - добавил Швидковский.

Он отметил, что в МАРХИ открыта единственная в мире кафедра церковного зодчества, на базе которой идет обучение студентов и исследовательская работа.

МАРХИ Дмитрий Швидковский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

 Песков заявил, что решений по помощи Wildberries пока не принималось

Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

 Более 86 тыс. га леса горит в Красноярском крае

Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

 Лайнер Astoria Grande временно убрал Сочи из круизного маршрута

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" по РСБУ в I полугодии составила 78 млрд рублей

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

 Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

 Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС в части взаимодействия с потребителями и продавцами

ВТБ ждет нормализации с ликвидностью на рынке, устранения положительного спреда RUONIA к КС

ВТБ рассмотрит участие в приватизации НСПК после завершения оценки компании

В Шебекине 19 человек пострадали от удара БПЛА по автобусу

Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека

 Александр Бастрыкин: технологии ИИ незаменимы при расследовании дел, но никогда не заменят человека
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10785 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов