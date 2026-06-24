Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В российских вузах зафиксирован значительный разрыв в проходных баллах между бюджетными и платными местами, он достигает в среднем от 36 до 42 баллов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Разрыв есть колоссальный по ряду вузов, почти во многих вузах, между бюджетниками и платниками, (...) неважно, частный вуз это или государственный. Разрыв иногда достигает в предмете до 42 баллов, в среднем 36-42 балла", - сказал Музаев на сессии "Юридическое образование: обучение длиною в жизнь" на ПМЮФ.

По его словам, средние цифры приема на бюджетные места составляют 70 баллов и выше. При этом на платное отделение средний балл "заметно ниже" - в среднем 46 баллов.

При этом средний балл ЕГЭ про поступлении в частные и государственные университеты "практически одинаковый, здесь разрыва нет".

Глава Рособрнадзора отметил, что средний балл ЕГЭ у поступающих на юридические специальности, составляет 58 баллов.