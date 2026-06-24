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В Екатеринбурге обстреляли два автобуса

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два автобуса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии города.

"Хулиганы обстреляли два автобуса, написано заявление", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД России по городу "Интерфаксу" сообщили, что информация о происшествии поступила в отдел полиции № 12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.

По данным местных СМИ, один человек ранен. Рейсовые автобусы в момент обстрела находились в районе "Солнечный".

Екатеринбург Солнечный МВД
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