Не менее семи человек пострадали в Иерусалиме в результате обстрела автобуса

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный обстрелял автобус в Старом городе Иерусалима рано утром в воскресенье, в результате ранения получили семь человек, сообщила газета The Times of Israel со ссылками на источники из числа официальных лиц.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения, ранение двоих из них оценивается как серьезное, пишет издание, ссылаясь на оценки медиков.

"На место происшествия прибыли большие силы полиции, которые приступили к обеспечению безопасности в данном районе, а также расследованию дела и поиску подозреваемого, который скрылся", - сообщили в полиции.

Полиция рассматривает произошедшее как "предполагаемый теракт", говорится в сообщении газеты.