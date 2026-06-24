Россия и Китай создадут СП по экспорту российских лошадей в КНР

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам создания совместного российско-китайского предприятия для организации экспорта российских лошадей в Китай, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Подписание состоялось в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК, которая в эти дни проходит в Гуанчжоу .

С российской и китайской сторон документ подписали директор Ассоциации развития коневодства Оксана Жаворонкова и представитель Jinan Nayi Commercial Operation Management Co., Ltd. Ся Цзинь.

Документ также предусматривает обмен опытом и расширение научного сотрудничества в сфере коневодства.

"Подписание меморандума - важный шаг в развитии российского коневодства, расширении экспортного потенциала, укреплении научных и деловых связей с Китаем", - подчеркивается в пресс-релизе.