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Россия за пять месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Китай в 1,4 раза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Китай является крупнейшим покупателем отечественной аграрной продукции и одним из ключевых стратегических партнеров России в сфере АПК, за пять месяцев 2026 года поставки выросли в 1,4 раза, сообщил российский Минсельхоз после пленарного заседания бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в КНР.

Как сказал на заседании замминистра сельского хозяйства Максим Боровой, по итогам прошлого года взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией увеличилась на 21%. При этом российский экспорт в Китай вырос на 20%.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. С января по май поставки увеличились на 42%. В том числе вырос экспорт мороженой рыбы, рапсового масла, соевых бобов, ракообразных, гороха, подсолнечного масла, свинины и субпродуктов.

Как сообщил на заседании руководитель центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин, за 5 месяцев 2026 года Россия поставила в Китай порядка 4,9 млн тонн продукции АПК на сумму свыше $4,2 млрд. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 40% в натуральном выражении и на 42% - в стоимостном", - сказал он.

В топ-5 видов продукции АПК, экспортированных из России в Китай, в стоимостном выражении вошли мороженая рыба (доля 26%), рапсовое масло (17%), ракообразные (14%), соевые бобы (6%), семена льна (6%).

Наибольший прирост экспортной выручки продемонстрировали поставки мороженой рыбы (+$479 млн), рапсового масла (+$172 млн), соевых бобов (+$63 млн), жмыха и шрота (+$98 млн), а также ракообразных (+$93 млн).

Кроме того, поставки сушеной и соленой рыбы выросли в 76 раз, пшеницы - в 11,5 раза, ячменя - в 2,7 раза.

"Несмотря на активное развитие российского экспорта в Китай в последние годы, мы сохраняем потенциал его увеличения за счет наращивания поставок зерновых и зернобобовых, расширения ассортимента мясной, молочной и пищевой продукции, - заявил Ильюшин. - Для достижения этого потенциала необходимо системно укреплять взаимодействие с китайскими партнерами. С этой целью "Агроэкспорт" регулярно проводит деловые миссии в Китае".

Агроэкспорт Китай Минсельхоз Максим Боровой Илья Ильюшин
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