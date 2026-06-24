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Законопроект о срочной приостановке продаж опасных товаров через систему маркировки принят в I чтении

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит надзорным органам оперативно приостанавливать или запрещать реализацию опасной продукции, в том числе с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Документ (№1209354-8) в апреле внес в парламент депутат Сергей Лисовский. Правительство РФ поддержало законопроект.

Документ вносит изменения в пять федеральных законов - о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о техническом регулировании, об основах торговой деятельности и о государственном контроле.

Надзорные органы смогут выдавать предписание о приостановке или запрете реализации продукции без предварительного уведомления продавца и до завершения проверки. Объем предписания можно будет дифференцировать - от конкретной партии до всей продукции изготовителя.

Предписание о приостановке реализации маркированных товаров будет исполняться через ГИС МТ, это позволит прекратить продажу товара одновременно у всех продавцов, у которых он находится в обороте, а не только у того, в отношении которого ведется проверка. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас правового механизма оперативно прекратить оборот таких товаров через информационную систему нет, поэтому даже при выдаче предписания конкретному продавцу товар может продолжать продаваться у других продавцов.

При прекращении оснований для приостановки реализацию должны будут возобновить в течение трех рабочих дней. Среди оснований для предписания, как указано в пояснительной записке, будет информация от правоохранительных органов и результаты расследований.

Законопроектом предусмотрено вступление в силу основной части положений с 1 сентября 2026 года, отдельных положений - с 1 марта 2027 года. Правительство предлагает перенести вступление закона в силу полностью на 1 марта 2027 года из-за необходимости доработки информационных систем.

Госдума
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