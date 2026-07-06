Ускоренную приостановку продаж опасных товаров введут в марте 2027 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности подготовил ко второму чтению законопроект № 1209354-8, который позволит надзорным органам оперативно приостанавливать или запрещать реализацию опасной продукции, и перенес срок вступления его основных положений в силу на 1 марта 2027 года.

Ранее предполагалось, что основная часть закона заработает с 1 сентября 2026 года, но в правительстве решили отложить его вступление в силу ради доработки информационных систем.

Законопроект в апреле внес в парламент депутат Сергей Лисовский, правительство его поддержало. Изменения вносятся в пять федеральных законов: о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о техническом регулировании, об основах торговой деятельности и о государственном контроле.

Надзорные органы смогут выдавать предписание о приостановке или запрете реализации продукции без предварительного уведомления продавца и до завершения проверки. Объем предписания можно будет дифференцировать - от конкретной партии до всей продукции изготовителя.

Предписание о приостановке реализации маркированных товаров будет исполняться через ГИС МТ, это позволит прекратить продажу одновременно у всех продавцов, у которых товар находится в обороте, а не только у того, в отношении которого ведется проверка. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас правового механизма оперативно прекратить оборот таких товаров через информационную систему нет, поэтому даже при выдаче предписания конкретному продавцу товар может продолжать продаваться у других.

При прекращении оснований для приостановки реализацию должны будут возобновить в течение трех рабочих дней. Среди оснований для предписания, как указано в пояснительной записке, будет информация от правоохранительных органов и результаты расследований.

Кроме того, ко второму чтению в законопроект включена не связанная с приостановкой реализации поправка, внесенная депутатом Андреем Антропенко. Она меняет порядок работы с документом о стадиях технологического процесса производства лекарств для медицинского применения, осуществляемых на территории ЕАЭС. Сейчас закон предусматривает выдачу такого документа, поправка переводит его в форму записи в специальном реестре, из которого выдается выписка. Вводится экспертиза заявленных сведений, по результатам которой принимается решение о внесении в реестр или об отказе.

Положения о реестре вступят в силу с 1 декабря 2026 года.