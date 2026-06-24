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Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду осматривает образцы новой российской авиационной техники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М.М. Громова", передает корреспондент "Интерфакса".

Позднее президент РФ проведет здесь совещание по развитию авиации.

Экскурсию главе государства проводят глава ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, а также управляющий директор АО "ИЛ" Даниил Бренерман.

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027 году, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться, заявил накануне глава Минтранса Андрей Никитин.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.

МС-21-310 - базовая версия семейства среднемагистральных самолетов МС-21, разработкой которого занимается "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). По данным на сайте разработчика, в двуклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 км. Сообщалось, что старт серийного выпуска лайнера планируется в 2027 году - ранее сроки несколько раз переносились.

Изначально самолет создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.

Владимир Путин Ил-114-300 ОАК МС-21 SJ-100
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Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

 Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

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