Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

Ил-114-300 - модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50-68 человек. Призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027 году, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться, заявил накануне глава Минтранса Андрей Никитин.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.

МС-21-310 - базовая версия семейства среднемагистральных самолетов МС-21, разработкой которого занимается "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). По данным на сайте разработчика, в двуклассной компоновке на 175 человек самолет сможет преодолевать расстояние до 3830 км. Сообщалось, что старт серийного выпуска лайнера планируется в 2027 году - ранее сроки несколько раз переносились.

Изначально самолет создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.