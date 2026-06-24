Все испытания импортозамещенного "Суперджета" планируется завершить осенью

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Весь объем испытаний импортозамещенного "Суперджета" рассчитано завершить осенью этого года с оформлением необходимых для сертификации документов, сертификационные работы идут по плану, сообщил главный конструктор SJ-100 ПАО "Яковлев" Кирилл Кузнецов.

"Сертификационные работы идут по плану. Весь объем испытаний импортозамещенного самолета запланирован в рамках проведения сертификационных испытаний, рассчитываем завершить осенью этого года с оформлением необходимых документов для получения необходимых одобрений", - сказал Кузнецов.

Глава государства в среду осматривает объекты гражданской авиации: самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 на территории АО "ЛИИ имени М.М. Громова".

Президенту РФ рассказали, что выполнено около 80% программы летных испытаний SJ-100.

Командир летного отряда, летчик-испытатель, герой РФ Леонид Чикунов сообщил Владимиру Путину, что в рамках летных испытаний уже совершено 400 полетов, из которых 200 - сертификационные.

По его словам, на сегодняшний день двигатели "проявили себя хорошо". В качестве примера он привел выполненный в феврале полет в Архангельск. Чикунов подчеркнул, что газодинамическая устойчивость работы двигателя высокая, самолет "хорошо управляем с максимальным количеством льда" благодаря системе управления, которая чутко отзывается на скорость и высоту.