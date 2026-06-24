В Славянском районе Кубани при обработке полей разбился вертолет Ми-2

Пилот погиб

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Славянском районе Кубани во время сельскохозяйственных работ разбился вертолет Ми-2, сообщили "Интерфаксу" в оперативных службах.

"Славянский район, хутор Прикубанский, в 16:45 поступила информация о том, что при обработке полей произошло падение вертолета Ми-2. К месту падения направлены экстренные службы", - сказал собеседник агентства.

"По уточненной информации, в результате падения вертолета Ми-2 пилот погиб. Предварительная причина падения - зацепился о линию электропередачи", - сказали позднее в экстренных службах.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщает, что следователи выехали на место падения вертолета, проводятся первоначальные следственные действия. Количество пострадавших выясняется.