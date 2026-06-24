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По факту крушения вертолета Ми-2 на Кубани возбуждено уголовное дело

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Ми-2 и гибели пилота в Славянском районе Краснодарского края, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК).

По версии следствия, днем 24 июня вертолет разбился недалеко от хутора Прикубанского во время сельхозработ. Пилот погиб.

Южная транспортная прокуратура сообщает, что Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, а также устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято решение о необходимости принятия мер реагирования.

"Интерфаксу" в экстренных службах сказали, что, по предварительным данным, вертолет разбился, поскольку зацепился за ЛЭП.

СКР Ми-2 Краснодарский край Славянский район
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