Станция Керчь-Южная будет конечной для всех поездов в сообщении с Крымом до 25 июня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Поезда в сообщении с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная до 25 июня включительно, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

Соответствующее уведомление на 25 июня, как и на предыдущие дни, опубликовано в канале компании в Мах.

Такой порядок движения поездов действует с 20 июня. Изменения, по информации компании, связаны с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами.

Как сообщалось, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов - восемь из 14 - ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные шесть составов должны были заканчивать маршрут на станции Керчь-Южная. С 20 июня схема движения снова скорректирована.