Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Число пар поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно, будет сокращено до семи, сообщил глава республики Сергей Аксенов, сославшись на решение оперштаба региона.

В Крым будут ходить составы из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, все они будут заканчивать и начинать путь на станции Керчь-Южная.

"Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель", - добавил Аксенов.

Ранее он сообщал, что в сообщении с Крымом - 14 пар поездов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Все поезда в сообщении с полуостровом заканчивают и начинают маршрут со станции Керчь-Южная с 20 июня.