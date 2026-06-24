Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Замгендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что у России есть крупные совместные планы в космической сфере с Китаем, Индией, Бразилией и ЮАР, также развивается сотрудничество с новыми участниками БРИКС, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Крикалев в качестве руководителя российской делегации выступил на пленарном заседании встречи глав космических агентств стран объединения в индийском Бангалоре.

"У нас грандиозные совместные планы со странами БРИКС: с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой. Мы также активно взаимодействуем с новыми участниками объединения", - сказал он на заседании.

Он также отметил, что Россия поддерживает хорошие отношения со многими участниками космической деятельности и намерена укреплять эти связи.

"Реализация любых новых инициатив и крупных проектов потребует создания эффективного механизма взаимодействия. В качестве такого механизма считаем важным продолжить работу по скорейшему учреждению Совета по космосу стран БРИКС, в задачи которого входили бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов, а также рассмотрение предложений и принятие решений о создании новых перспективных проектов по различным направлениям космической деятельности", - заявил Крикалев.

В "Роскосмосе" отметили, что создание Совета по космосу в рамках БРИКС "позволит наращивать сотрудничество как в научно-технической области, так и в вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности, обеспечения на национальных и международном уровнях ее защищенности от различных вызовов и угроз, повышения безопасности космических операций".

Также на встрече глав космических агентств Россия анонсировала проект совместного заявления, где подчеркивается приверженность участников встречи исследованию и использованию космического пространства в мирных целях.

"Вновь подтверждаем необходимость содействия открытому и недискриминационному доступу всех государств к результатам международного сотрудничества в космосе", - говорится в проекте заявления. В документе также отмечается необходимость активизировать равноправное сотрудничество в исследовании и использовании космического пространства, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".