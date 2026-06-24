Направлено в суд дело уроженца Украины Оберлендера, обвиняемого в геноциде в годы ВОВ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд Ростова-на-Дону уголовное дело в отношении умершего в 2021 году уроженца Украины Гельмута Оберлендера, обвиняемого в массовых убийствах во время Великой Отечественной войны.

"Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону Ростовской области для рассмотрения по существу",- сообщила Генпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, уроженец Украинской ССР Оберлендер 1924 года рождения, "проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, с августа по ноябрь 1942 года совместно с иными членами указанного формирования принял участие в лишении жизни не менее 3290 советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области РСФСР".

"С учетом положений приговора Нюрнбергского международного военного трибунала от 01.10.1946 и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 09.12.1948 его действия квалифицированы как геноцид по ст. 357 УК РФ",- заявили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что смерть обвиняемого в 2021 году в Канаде "не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26.11.1968".