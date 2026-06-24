Поиск

Направлено в суд дело уроженца Украины Оберлендера, обвиняемого в геноциде в годы ВОВ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд Ростова-на-Дону уголовное дело в отношении умершего в 2021 году уроженца Украины Гельмута Оберлендера, обвиняемого в массовых убийствах во время Великой Отечественной войны.

"Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону Ростовской области для рассмотрения по существу",- сообщила Генпрокуратура.

По данным надзорного ведомства, уроженец Украинской ССР Оберлендер 1924 года рождения, "проходя службу в одной из фашистских зондеркоманд, с августа по ноябрь 1942 года совместно с иными членами указанного формирования принял участие в лишении жизни не менее 3290 советских граждан на территории Краснодарского края и Ростовской области РСФСР".

"С учетом положений приговора Нюрнбергского международного военного трибунала от 01.10.1946 и Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 09.12.1948 его действия квалифицированы как геноцид по ст. 357 УК РФ",- заявили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что смерть обвиняемого в 2021 году в Канаде "не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26.11.1968".

Генпрокуратура Гельмут Оберлендер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новые российские самолеты в первые 5-6 лет будут обеспечены субсидиями для их раскатки

Минцифры внесло информресурсы ДЭГ в "белые списки"

Глава Минтранса назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой

Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

 Крикалев сообщил о совместных планах в космосе со странами БРИКС

Что произошло за день: среда, 24 июня

Судебный процесс над основателем "Русагро" Мошковичем начнется 29 июня

Индексы МосБиржи и РТС упали на 4%

Потребительская уверенность в России во II квартале продолжила постепенное снижение

Минобороны РФ сообщило об ударе по электроподстанции в Николаевской области

Минфин считает незначительными будущие поступления в бюджет от пошлины на алмазы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2817 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов