РФ запросила у Канады данные по делу о массовом убийстве детдомовцев нацистами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи запросили у властей Канады материалы судебных процессов в отношении переводчика из Зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к массовому убийству в 1942 году воспитанников Ейского детского дома (Краснодарский край), сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

Об этом Петренко рассказала "Интерфаксу" в пятницу. Она напомнила, что для исполнения карательных операций против советских граждан в Краснодарский край в период 1942-1943 годов была направлена возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры Зондеркоманда СС-10 "а", в которой Оберлендер служил переводчиком.

"В результате одной из подобных операций 09 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома города Ейска", - сказала Петренко. По ее словам, в ходе расследования установлено, что в декабре 2019 года Верховный суд Канады решил лишить Оберлендера ранее выданного ему гражданства, так как он скрыл от канадских властей факт службы в Зондеркоманде.

"В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников Зондеркоманды СС-10 "а" были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом. Однако, Оберлендер, скрывшись от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии, смог избежать уголовной ответственности", - сказала представитель СКР.

Она отметила, что в настоящее время СКР, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе Зондеркоманды, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности, которые не имеют срока давности.

Ранее в октябре 2019 года сообщалось о возбуждении уголовного дела о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.

Дело Оберлендера

Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области СССР в семье немецкого происхождения. До начала Второй мировой войны жил в Советском Союзе. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году Оберлендер был призван в Вермахт в качестве переводчика.

1995 году правительство Канады, узнав, что Оберлендер при эмиграции в 1953 году скрыл информацию о службе в Зондеркоманде, инициировало против него судебное разбирательство, затянувшееся на 5 лет. Подсудимый и его адвокаты признали факты службы в эскадроне смерти, при этом отрицая любое участие в военных преступлениях или преступлениях против человечности. 28 февраля 2000 года суд признал вину Оберлендера в совершении военных преступлений недоказанной и прекратил судебный процесс. В октябре 2008 года по вновь открывшимся обстоятельствам Оберлендер все же был лишен гражданства Канады. Тем не менее в ноябре 2009 года по апелляции адвокатов подсудимого решение было аннулировано и Оберлендеру вернули гражданство.

После нескольких судебных процессов, проходивших в период с 2012 по 2017 годы, степень вины Оберлендера в причастности к совершению военных преступлений против мирного населения на территории Украины в период с 1941 по июль 1943 года была определена как "значительная" и 25 июля 2017 года он был окончательно лишен гражданства Канады. В сентябре 2018 года адвокаты Оберлендера вновь обжаловали приговор, однако апелляционный суд Канады отклонил их ходатайство 25 апреля 2019 года, признав решение о лишении экс-переводчика СС канадского гражданства законным и обоснованным.