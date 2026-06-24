Российские ученые зафиксировали рост числа опасных туманов на Севморпути

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российские ученые зафиксировали летний рост числа опасных туманов на Северном морском пути как следствие климатических изменений в Арктике, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научного института (ААНИИ).

"Ученые ААНИИ провели комплексный анализ условий горизонтальной видимости на побережье Карского моря и установили: начиная с 1990-х годов частота опасного снижения дальности видимости на трассе Северного морского пути устойчиво растет", - говорится в сообщении.

По данным исследователей, условия ограниченной видимости имеют два сезонных максимума: зимой (январь-февраль) и летом (июль), и если зимой главной причиной выступают метели, то летом - туманы, которых становится все больше по мере таяния морского льда и насыщения атмосферы водяным паром. Так, на станции "ОГМС имени Федорова" (мыс Челюскина) за последние 30 лет летний максимум ухудшения видимости превысил зимний, а значит, характер рисков принципиально изменился, полагают в институте.

"При видимости менее 200 метров возможности для маневра и навигации танкеров класса Arc7 длиной около 300 метров резко сокращаются. Наши данные показывают, что с 1990-х годов частота таких условий растёт - и этот тренд необходимо учитывать при планировании рейсов и формировании требований к навигационной безопасности на Северном морском пути", - сообщил ведущий научный сотрудник ААНИИ Борис Иванов.

Выводы были сделаны после анализа данных наблюдений прибрежных метеостанций на острове Диксон и на мысе Челюскина за период с 1966 по 2021 год. Уточняется, что это позволило сравнить условия в эпоху относительно холодного климата в 1960-1991 годах и в период современного потепления Арктики.