Глава Росгидромета спрогнозировал для России на ближайшие 10 лет потепление

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России ближайшее десятилетие будет ознаменовано потеплением, которое затронет и арктическую зону, сказал журналистам в Мурманске глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"Климат меняется, и я могу сказать, что в ближайшие лет десять у нас он будет теплеть, это точно. Семимильными шагами шагает потепление в Арктике, как вы знаете, и в российской Арктике потепление намного быстрее идет, чем в других странах в прктической зоне", - отметил он.

На полях 81-го заседания совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды Шумаков подчеркнул, что "нам надо готовиться к большому числу аномалий". При этом не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий: он привел в пример Мурманск и погоду в нем на Новый год, которая от года к году бывает разной. Говоря о потеплении, он выразил мнение, что в Заполярье "будет больше радостных, хороших, солнечных погожих дней летом".

Ученые не могут прийти к единому мнению в вопросе, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за Полярным кругом в других странах.

"Мировые ученые сейчас спорят, в силу каких факторов это происходит. Так сложилось, что протяженность (арктической - ИФ) береговой линии у нас больше всего, и активность на этой береговой линии населения больше, чем в других странах. Скорее всего, антропогенный фактор тоже влияет на такое более быстрое потепление", - сказал Шумаков.

Ранее начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен сообщала "Интерфаксу", что в арктических регионах России потепление идет быстрее, чем в других регионах страны.

В Мурманской области 2025 год вошел в пятерку самых теплых за 90-летнюю историю метеонаблюдений в регионе. Так, средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 5,1 градуса в феврале, на 3,6 градуса - в сентябре и на 3 градуса - в октябре.

Аномальные потепления в Мурманской области наблюдаются и в 2026 году.