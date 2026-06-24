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Программа развития авиапрома- 2035 в ее лизинговой части потребует более 1,5 трлн рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Комплексная программа развития авиаотрасли (КПГА), как ожидается, будет продлена до 2035 года, ее финансирование в части лизинга потребует более 1,5 трлн рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов после совещания у президента по развитию авиации.

"Мы сегодня президента попросили поручить нам программу продлить, чтобы она завершалась не 2030-м, а 2035 годом. По лизинговым компаниям (в рамках программы - ИФ) мы планируем привлечь больше 1,5 трлн рублей", - сказал министр.

"Но опять-таки - модель может меняться, она сформирована под производственные мощности, которые мы планируем создать, и под тот заказ, который мы видим и который сможем просубсидировать. Потому что несомненно (лизинговая - ИФ) ставка должна быть льготной", - добавил он.

Он напомнил, что в предыдущие годы средства из ФНБ для поддержки лизинговых поставок авиатехники предоставлялись по ставке 1,5%.

"То есть перед нами задача тоже не сильно ухудшать экономику авиакомпаний, потому что мы понимаем, что рост тарифов не может быть бесконечным, эластичность имеет свои границы по спросу на авиабилеты", - сказал Алиханов.

ФНБ Антон Алиханов Минпромторг КПГА
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