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Актуализированная программа развития авиаотрасли появится до конца 2026 года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Обновленная версия Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли (КПГА) должна появиться до конца текущего года, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"Ожидаем, что актуализированная программа появится до конца текущего года", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос издания о том, когда ожидается новая версия КПГА.

"Что касается объемов финансирования, то для оптимизации расходов внедряются новые методы управления, направленные, в частности, на фиксацию директивных цен и снижение трудоемкости изготовления, привлекаются альтернативные поставщики. Процесс, безусловно, непростой, но он сейчас идет параллельно с актуализацией КПГА", - отметил вице-премьер.

Рассказывая о разработках отечественной авиации, Мантуров отдельно упомянул среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21.

"Что касается МС-21, мы все-таки приняли решение делать также его короткую версию - минус две секции. После 2028 года он уже будет представлен в обновленном облике. Самолет будет прямым конкурентом А320, такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам", - сказал Мантуров.

Он уточнил, что "вопрос цены будет сохраняться до 2030 года и сниматься по мере увеличения серийности и снижения издержек производства".

"Себестоимость первых машин, безусловно, будет выше рыночной цены, это неизбежно с учетом того количества изменений и новых агрегатов, которые самолет получил в ходе импортозамещения. Разницу для авиакомпаний мы планируем нивелировать за счет государственной субсидии. Мы такое решение принимали еще в 2022 году, к нему идем. Первые отгрузки начнутся, когда мы посчитаем цену и, соответственно, обеспечим компенсацию ОАК разницы (между себестоимостью и коммерческой ценой первых самолетов - "Коммерсант")", - подчеркнул первый зампредседателя правительства РФ.

По его словам, "при этом после 2030 года мы постепенно будем уходить от этой меры - масштабирование производства и работа по снижению себестоимости позволят выйти на цифру порядка 7,4 млрд рублей".

"Эта цена воспринимается авиакомпаниями как приемлемая, а независимый аудит признал ее справедливой и окупаемой. Ключевое же значение для эксплуатантов играет не столько цена самолета, сколько размер лизингового платежа - по этому вопросу мы находимся в диалоге с авиакомпаниями и близки к консенсусу", - сообщил Мантуров.

Денис Мантуров МС-21 Коммерсант
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