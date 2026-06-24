ЕС рекомендует авиакомпаниям продолжать избегать воздушного пространства Ближнего Востока

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейское агентство безопасности полетов (EASA) призвало авиакомпании продолжать избегать полетов в воздушном пространстве Ближнего Востока.

Агентство заявило, что, несмотря на рамочное соглашение между США и Ираном, а также соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", оно продлевает свои рекомендации, касающиеся зоны конфликта в регионе, до 1 июля.

При этом в ведомстве особо подчеркнули, что авиакомпаниям следует избегать полетов непосредственно над Ираном, Ираком и Ливаном.

EASA добавило, что кратковременные нарушения американо-иранского соглашения о прекращении огня остаются возможными, в частности, в районе Ормузского пролива и прилегающего воздушного пространства.