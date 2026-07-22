EASA предупредило об опасности полетов в воздушном пространстве Иордании

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Европейское агентство авиационной безопасности рекомендует авиакомпаниям избегать воздушного пространства Иордании, пишет Le Figaro cо ссылкой на бюллетень EASA.

После появления иранских ракет и дронов в небе Иордании EASA рекомендовало авиационным компаниям не входить в иорданское воздушное пространство до 31 августа, классифицируя его как "зону высокого риска на всех высотах".

Эта рекомендация появилась после того, как иорданская армия заявила о двух новых атаках со стороны Ирана 22 июля. Системы противовоздушной обороны обнаружили шесть ракет, две из которых упали в отдаленных районах, после чего сбили четыре беспилотника, нацеленных на территорию королевства.

В Аммане не сообщали о погибших или материальном ущербе, уточняет Le Figaro.