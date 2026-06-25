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Законопроект о поддержке развития ИИ-технологий обсудят на заседании правительства

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг проект федерального закона о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения искусственного интеллекта и обеспечение государственного технологического суверенитета", - говорится в сообщении.

Правительство РФ
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