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В Госдуму внесен законопроект о поддержке развития технологий ИИ в России

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, который курировал подготовку документа. Об этом сообщил аппарат чиновника.

"Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта фактически становится отправной точкой для формирования правовой базы регулирования этой технологии в России. Его основная задача - ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ. Это напрямую связано с вопросами технологического суверенитета, а также обеспечения безопасной и устойчивой работы ключевых информационных систем и инфраструктуры страны", - сказал вице-премьер.

Законопроект был доработан с учетом предложений бизнеса.

Как говорится в его итоговой версии, основные требования будут распространяться на большие фундаментальные модели - генеративные нейросети, которые лежат в основе многих ИИ-сервисов. При этом специализированные модели, технологии компьютерного зрения и отдельные ИИ-сервисы не подпадают под действие документа.

Кроме того, законопроект обеспечивает условия для приоритетного развития отечественных технологий ИИ. В частности, документ закрепляет право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер поддержки.

Также законопроект позволит стимулировать применение отечественных ИИ-решений в значимых отраслях, например, в энергетике, госуправлении и других. "Это необходимо, чтобы обеспечить безопасную и стабильную работу значимой критической инфраструктуры и ключевых систем, а также снизить зависимость от иностранных технологий", - пояснили в аппарате Григоренко.

Дмитрий Григоренко Госдума Правительство
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