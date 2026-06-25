Полтавская нефтебаза загорелась в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

"В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении в Max.

В оперштабе Кубани уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому временно перекрыто. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.