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Полтавская нефтебаза загорелась в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - На Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов.

"В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы", - говорится в сообщении в Max.

В оперштабе Кубани уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Движение по автодороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому временно перекрыто. Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

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Краснодарский край Александр Харитонов Полтавская нефтебаза
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